Salute, tappa a Napoli per il tour di Prevenzione Sanitaria

Promuovere nella popolazione la cultura della prevenzione sanitaria, consentire alle fasce socialmente più deboli di usufruire di screening gratuiti e favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore, sono questi alcuni degli obiettivi dell’iniziativa #Salute, un tour in dieci città italiane promosso e organizzato dall’Associazione Socio-Sanitaria No Profit Obiettivo Salute e che il 23 e il 24 Marzo 2019 farà tappa a Napoli. Dopo Pescara e Roma il cuore partenopeo ospiterà, infatti, questo appuntamento durante il quale verranno effettuati numerosi screening e molti professionisti saranno a disposizione dei cittadini, gratuitamente, per consulenze, consigli e per divulgare la cultura della prevenzione. Nella stupenda cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, dalle 10 alle 19 di sabato 23 marzo e di domenica 24, sarà allestito un villaggio, adeguatamente attrezzato e con percorsi delineati che permetteranno agli interessati di usufruire di un check-up completo all’interno dello Screening Building, di partecipare ai talk-show della Press Area e di avvalersi di un punto di ascolto sui temi del sociale, della solidarietà e del senso civico grazie alla collaborazione, tra gli altri, della Regione Campania, delle Asl Napoli 1, del Comune di Napoli, del Comando Forze Sud dell'Esercito Italiano, del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, della Questura di Napoli e della Polizia Stradale.

Il tour costituisce anche un’occasione importante per capire come la sanità pubblica si stia muovendo per contrastare le disuguaglianze di salute e per assistere le fasce più deboli della società in questo momento storico segnato dalla crisi. Ulteriore tema dell’iniziativa sarà quello di avvicinare i cittadini alla medicina specialistica. In piazza saranno presenti anche sportelli informativi gratuiti sul supporto familiare, sul mondo della disabilità e molto altro. Tra i partner dell’iniziativa importanti Società Medico-Scientifiche, Associazioni di Pazienti, Asl locali e Enti. La campagna ha ricevuto il patrocinio delle maggiori Istituzioni che si occupano della salute e della prevenzione in campo medico. Lo Screening Building è il cuore pulsante del tour, si tratta di una tensostruttura di 300 mq all’interno della quale saranno presenti i Medical Box, le sedi operative dei medici per screening e consulenze. Nella porzione centrale gli angoli informativi delimiteranno i corridoi di stazionamento e deflusso dell’utenza. All'ingresso si troverà un Info Point con delle hostess pronte a informare gli utenti circa gli screening erogati e le modalità di partecipazione all’area meeting e allo spazio dedicato alla sana alimentazione. Infine lungo il percorso esterno saranno disposti dei Box Informativi destinati alle aziende del settore per la divulgazione della cultura del benessere e dei corretti stili di vita.

“Tra gli screening che verranno erogati gratuitamente alla popolazione – spiega il Presidente dell’Associazione socio-sanitaria No Profit Obiettivo Salute, Maurizio Ciccocioppo - quelli di Malattie Metaboliche, Test Uditivo, Consulenza Nutrizionale, Medicina Estetica per il Sociale, Check-up Vascolare, Promozione della Donazione del Sangue, Misurazione della Pressione Arteriosa, Consulenza Tricologica, Riabilitazione, Odontoiatria. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto nell’organizzazione del tour e della tappa a Napoli, oltre ovviamente a tutti i validi professionisti coinvolti e i nostri partner per aver colto le importanti finalità del progetto”.

“Fondamentali le collaborazioni con le Società Medico-Scientifiche di rilievo nazionale – prosegue la Responsabile Scientifica dell’Associazione socio-sanitaria No Profit Obiettivo Salute, Dott.ssa Serena Zimuel – tra le quali spiccano la SIME (Società Italiana di Medicina Estetica) presieduta dal Prof. Emanuele Bartoletti che tratterà l’innovativa tematica sociale della Medicina Estetica per la persona e nella società, La FIV (Fondazione Italiana Vascolare) e la SIDV (Società Italiana di Diagnosticas Vascolare), l'ANDID (Associazione Nazionale Dietisti Italiani), l'AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti), l'ANAA (Associazione Nazionale Alopecia Areata), e le eccellenze della sanità locale. Siamo onorati di ospitare il Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano che (inserire i vari contributi dell'esercito in termini di strutture allestite, servizi erogati e l'importante evento del lancio dei paracadutisti) la Polizia di Stato che, con il Pullman Azzurro ed il Camper Rosa della Questura di Napoli, sarà presente in piazza per trattare i sentiti temi della violenza di genere e dell’educazione stradale, dimostrando ancora una volta di essere un’istituzione vicina ai cittadini”.

L’intero Tour Nazionale, che dopo Napoli toccherà le città di Bari, Firenze, Torino, Verona, Rimini, Milano e Parma è patrocinato dalle maggiori Istituzioni tra cui: AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, Regione Abruzzo, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Marche, Comune di Pescara, Comune di Pesaro, Comune di Napoli, Comune di Bari, Asl Pescara, Asl Roma 1, Asl Pesaro – Area Vasta 1, Asl Napoli Centro 1, Asl Bari, Azienda Sanitaria Toscana Centro, Federfarma Napoli, Federfarma Torino, Federfarma Milano, Federfarma Bari, Federfarma Bologna e tanti altri.