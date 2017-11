Visita guidata alla mostra "Genesi" di Salgado al Pan

Girolamo Vetrani, guida turistica abilitata e esperto di fotografia di reportage e di storia della fotografia, ci guiderà alla scoperta del lavoro del fotografo brasiliano Sebastião Salgado.

E' il turno del PAN di ospitare la mostra "Genesi" per far incontrare il visitatore con la realtà della Terra nel suo complesso e far risvegliare in lui il suo rispetto per essa.

Appuntamento: ore 10.30, entrata principale del PAN, via dei Mille 60, Napoli.



Costo: 15 euro (10 biglietto e 5 per la guida). Minori di 26 anni: 10 euro (5 biglietto e 5 per la guida)



Prenotazione obbligatoria al +39 340 4167620 o all'indirizzo e-mail girolamo.vetrani@gmail.com