Tempo di saldi al Vulcano Buono

Per chi ama lo shopping. Per chi cerca le migliori offerte di stagione. Per chi semplicemente ha voglia di fare due passi e scoprire cosa c’è in vetrina. L’appuntamento per tutti è al Vulcano Buono.

Sono finalmente cominciati i saldi invernali, con tantissime promozioni in tutti i negozi. In Galleria è possibile trovare gli ultimi trend dell’inverno e le novità di stagione a prezzi incredibili. Moda, elettronica, bellezza, accessori, casalinghi e tanto altro: il Vulcano Buono offre una vastissima scelta di shopping, accompagnato da eventi di ogni tipo.

I saldi continueranno fino al 3 marzo, ma non c’è tempo da perdere: per trovare il massimo della scelta e dell’assortimento, meglio approfittarne subito.

Il Vulcano Buono si trova a Nola, Napoli. Per essere sempre aggiornati sugli eventi e le novità del Centro è possibile consultare il sito www.vulcanobuono.it o la pagina Facebook www.facebook.com/vulcanobuono.