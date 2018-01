"Saldi in centro": a Melito negozi aperti fino alle 23 e doni dalla Befana per i più piccini

Melito di Napoli – Arriva il 5 gennaio in via Roma l’evento “Saldi in centro’’, organizzato dall’Ascom, presieduta da Antonio Papa. In concomitanza con la prima giornata dei saldi, gli esercizi commerciali della principale strada cittadina resteranno aperti sino alle ore 23. Nel corso della serata, in piazza Santo Stefano, la befana regalerà doni a tutti i bambini. A mettere a disposizione i giocattoli per i più piccoli, i negozi Mister Toys, Big Toys, Santi Giocattoli e Mister Toys. Ben 4 postazioni fisse e due auto trasmetteranno a tutto volume musica in via Roma.

«In occasione dell’avvio dei saldi – afferma il presidente dell’Ascom Antonio Papa parlando dell’evento – ancora una volta l’associazione di categoria è presente organizzando iniziativa per il territorio. Il connubio saldi-arrivo della Befana è un perfetto connubio per la serata. Un grazie, sentito, va a tutti i commercianti che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento e a coloro i quali hanno donato giocattoli per i bambini». Il presidente Papa aggiunge: «Abbiamo invitato a “Saldi in centro’’ anche l’amministrazione comunale di Melito di Napoli. Spero davvero che questa volta, a differenza del precedente evento del 23 dicembre scorso, suoi rappresentanti possano partecipare e creare quella giusta sinergia necessaria per il riscatto della città di Melito».