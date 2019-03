Sal Da Vinci presenta "Sinfonie in Sal Maggiore Live" in Feltrinelli

SAL DA VINCI esplora la canzone d’autore italiana e quella della tradizione napoletana in “SINFONIE IN SAL MAGGIORE LIVE”, il primo doppio album live dell’artista napoletano, tratto dal suo attuale tour teatrale.

Il disco sarà presentato in due eccezionali appuntamenti: venerdì 15 marzo a Napoli per il firmacopie presso La Feltrinelli di P.zza Garibaldi (ore 18:00) e venerdì 22 marzo a Roma per un imperdibile showcase alla Discoteca Laziale (ore 17:00).

Il nuovo progetto di Sal Da Vinci contiene 22 tracce registrate dal vivo con l’orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino, ed un brano, “Nanà”, realizzato in studio, che vanta Renato Zero tra gli autori ed è interpretato da Sal con la partecipazione di Franco Ricciardi e di Andrea Sannino. Il video di “Nanà” in pochissime settimane ha superato in pochissime settimane i 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su Youtube.

“Era il mio sogno nel cassetto. L’ho realizzato e portato in scena”, rivela Sal Da Vinci, parlando del suo ultimo lavoro. Il disco, ricercato e coinvolgente, nasce dall’idea di uno spettacolo teatrale, che Sal ha portato in tournée ad ottobre 2018 ed è attualmente in scena: proprio per il suo grande successo e per il forte coinvolgimento di pubblico, il tour proseguirà anche in estate.

Sinfonie in Sal Maggiore Live è un viaggio alla scoperta della grande musica d’autore del nostro Paese; le tappe di questo coinvolgente percorso sono in parte rappresentate dai brani passati alla storia, gli stessi che ancora oggi continuano a regalare forti emozioni anche alle nuove generazioni. L’artista sintetizza il concept dell’album così: “è un cuore che affonda nel passato, ma con la testa nella modernità”. Successi senza tempo, tasselli della nostra cultura e alle quali Sal rende omaggio con la sua eccezionale capacità interpretativa: Caruso di Lucio Dalla, Il mondo di Jimmy Fontana, L’immensità di Don Backy, Un amore così grande portata al successo dalla straordinaria voce di Claudio Villa, e Lucio Battisti con un sofisticato e suggestivo medley de La spada nel cuore, Mi ritorni in mente, Acqua azzurra acqua chiara, Un’avventura.

La canzone partenopea è presente nell’album sia con la sua tradizione musicale più classica (Me so’ mbriacato ‘e sole) e con il folklore napoletano (Tu ca nun chiagne, Scetate e Luna rossa), che con gli omaggi all’indimenticabile Pino Daniele (Viento e terra e Sulo pe’ parla) e al memorabile Renato Carosone (Tu vuo’ fa l’Americano, Pigliate ‘na pastiglia, ‘O chiammano Giuvanne cu’ a chitarra e Mambo Italiano).

Ad impreziosire il progetto è la bonus track Eternamente nuie, scritta a quattro mani con Nino D’Angelo nel 2016 e interpretata teatralmente da Sal: è una dedica che l’artista rivolge alla magia dell’amore eterno, che nasce quando due anime si uniscono per formarne una sola.

Sinfonie in Sal Maggiore Live si arricchisce inoltre delle sonorità latine de Il cantante (versione italiana de “El cantante” di Héctor Lavoe del 1978, il cui testo è qui firmato dal poeta Pasquale Panella), oltre che del brano Il Mercante di stelle, tratto dall’omonimo disco di Sal pubblicato nel 2010.

TRACKLIST

CD1

1. IL CANTANTE

2. ME SO’ ‘MBIRACATO ‘E SOLE

3. STATTE VICINO A ME

4. IN DUE

5. UN AMORE COSI GRANDE

6. MEDLEY NAPOLI

(Tu can nun chiagne, Scetate, Luna rossa)

7. CARUSO

8. E LA CHIAMANO ESTATE

9. SETTEMBRE

10. A MANO A MANO

11. NANA’ con Franco Ricciardi e Andrea Sannino feat. Neri Per Caso (Special Track)

CD2

1. L’IMMENSITA’

2. IL MONDO

3. VENT’ANNI

4. MEDLEY CAROSONE

(Tu vuò fa l’americano, Pigliate ‘na pastiglia, Giuvanne cu ‘a chitarra, Mambo italiano)

5. VERA feat. FRANCESCO DA VINCI

6. OH CHE SARA’

7. MEDLEY BATTISTI

(La spada nel cuore, Mi ritorni in mente, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Un’Avventura)

8. SULO PE’ PARLA’

9. IL MERCANTE DI STELLE

10. VIENTO E TERRA

11. ETERNAMENTE NUIE (Bonus Track)