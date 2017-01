Anche quest'anno la Parrocchia San Giovanni Battista e l'Azione Cattolica Paolo VI, in occasione della festività patronale di San Severino Abate, organizzerà la XXIX Sagra della Salsiccia e Friarielli.

L'evento si terrà dal 5 all'8 Gennaio 2017 presso la Casa Canonica della Parrocchia in Via Municipio a Striano, in provincia di Napoli.

Panino e vino € 3,00.