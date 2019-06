Sagre e Street Food Festival da non perdere nel weekend

In questo fine settimana (dal 7 al 9 giugno), tre golosi appuntamenti gastronomici da non pedere nel napoletano. A Marigliano si celebra la tradizionale "Pennetta all'Arrabbiata", mentre a Sant'Agnello e a Pomigliano d'Arco protagonista lo Street Food con due speciali festival.

Torna il gusto della tradizione, torna la voglia di far festa. A Marigliano, in Via Pontecitra, nei giorni 8 e 9 giugno si svolgerà la XVIII edizione della Sagra della pennetta all’arrabbiata organizzata dalla Parrocchia Sacro Cuore

Dal 7 al 9 giugno tra via Diaz e Piazzale Angri si terrà il SantʼAgnello street food. Tante simpatiche e colorate Ape car provenienti da diverse regioni dʼItalia proporranno i piatti tipici della loro tradizione gastronomica, dalla partenopea a quella romana, dal salato al dolce, in un percorso di vere e proprie cucine su tre ruote.

In programma anche gli show di Tony Tammaro (7 giugno), Nicola (8 giugno) e Federico Salvatore (9 giugno)

A Pomigliano D'Arco, la seconda edizionde dell'Int'o Street Food Festival: la grande festa del cibo da strada promossa dall'Associazione Pro Loco Pomigliano. Dal 7 al 9 giugno, Piazza Leone e via Cantone ospiteranno Food Truck, Apecar, chioschi e food corner.

Sul palco centrale in programma musica, danza e comicità, mentre in strada ci saranno animazione, area fiera e le offerte dei negozianti locali.

IN FOTO: frusta sorrentina del Maestro Antonino Esposito a bordo dell’Apetta di Acqu'e Sale @Sant'Agnello Street Food