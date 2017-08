Settembre di gusto a Napoli: sagre e appuntamenti gastronomici in città e provincia

Settembre sarà un mese tutto "di gusto" a Napoli (e in provincia) con tanti appuntamenti dedicati al cibo e all'enogastronomia locale e internazionale.

Il 2 settembre, al borgo di Vico di Palma di Campania, torna l'appuntamento con "In Vico Veritas". Durante un percorso guidato tra i vicoli del borgo i visitatori potranno degustare le prelibatezze culinarie e il buon vino locale.

Dal 2 settembre, riparte anche "Malazè", l'evento EnoArcheoGastronomico del territorio flegreo che si svolgerà dal 2 al 19 settembre nel territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Procida, Giugliano e Napoli. Per quanto riguarda la sezione "Gusto", quest'anno il programma è davvero ricco, con grande spazio ai vini, eccellenza del territorio, con le due doc Falanghina e Piedirosso dei Campi Flegrei. Tra i tanti eventi (cliccate qui per l'intero programma), segnaliamo l'iniziativa speciale a scopo benefico, che si terrà il 19 settembre, "La pizza geotermica nell'inferno di Totò con 10 Pizzeria".

Dal 7 al 10 settembre, Piazza Garibaldi a Napoli, ospiterà “Street Food Time”, un grande evento dedicato al cibo di strada di qualità. I fornelli si accenderanno alle ore 11,00 del mattino e si spegneranno a tarda notte per soddisfare le esigenze culinarie più disparate, dall'aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi.

A settembre torna a Napoli anche lo speciale e suggestivo appuntamento con gli aperitivi sotto le stelle all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Primo appuntamento del mese, il 7 settembre dalle 19.45. All'aperitivo seguirà un'interessante conversazione scientifica con l'ing. Giada Limongi su "Le criticità dell’Area Metropolitana di Napoli: rischi naturali, rischi antropici e degrado ambientale"

Sull'isola verde, dal 17 al 19 settembre, torna "Ischia Safari": un viaggio nel gusto con ben 70 chef per celebrare la buona cucina italiana

Al Centro Direzionale di Napoli approda, dal 28 settembre al primo ottobre, L'International Street Food Parade con 50 operatori food accuratamente selezionati.

A Città della Scienza, invece, dal 29 settembre e fino al primo ottobre, c'è "Intrecci: In festival della Cucina Mediterranea e non solo". Tre giorni in cui sarà possibile viaggiare nel Mediterraneo con il palato e gustare piatti esotici delle comunità straniere presenti sul territorio campano. Inoltre saranno attivati dei percorsi didattici alla scoperta delle culture attraverso il cibo.

Fine mese dedicato al gusto anche a Nola, dove dal 29 settembre al primo ottobre, in piazza D'Armi arriva lo Street Food Festival, promosso dall'Associazione Streetfood Napolishow. Chioschi e food truck offriranno il fior fiore dello street food italiano.