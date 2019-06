Estate di gusto a Napoli tra sagre, festival e appuntamenti enogastronomici

Sapori e profumi della tradizione partenopea, street food da tutto il mondo ed eccellenze enogastronomiche del territorio celebrati a Napoli e in provincia con tanti appuntamenti da non perdere fino a settembre.

Sagre, degustazioni e festival tra buon cibo, cultura e tanto divertimento (elenco in continuo aggiornamento):

Festival della Cistecca Montese

Dal 27 al 30 giugno nella splendida terrazza naturale di Monte di Procida in via Panoramica, si terrà la IV edizione del “Festival della Cistecca”, evento gastronomico atteso dagli amanti del panino di qualità e del buon cibo di strada. Oltre al gustoso panino con la Cistecca Montese, sarà possibile degustare una speciale pizza cotta nel forno a legna e farcita con la cistecca e i deliziosi ravioli ripieni di cistecca, il tutto accompagnato da ottima birra, vino e da tanto intrattenimento, con musica dal vivo suonata dalle migliori cover band campane

Festival della Pizza Vesuviana

Nella splendida cornice vesuviana di San Giorgio a Cremano, dal 27 al 30 giugno, in scena il Festival della Pizza Vesuviana che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori pizzaioli.

Un grande evento per celebrare la pizza, eccellenza della tradizione partenopea. Saranno presenti anche un punto bar, birreria e pasticceria. In programma, inoltre, musica live, tammurriata, classico napoletano, revival e tanto divertimento con area giochi e gonfiabili per piccini

Sagra della Pizza Fritta

A Schiava di Tufino torna la Sagra della pizza fritta e Notte della Tammorra. La manifestazione, che si terrà il 13 e 14 luglio è giunta alla sua quinta edizione. Negli stand allestiti si potrà gustare la regina della serata, la pizza fritta, ripiena di salumi e mozzarella, broccoli e salsiccia e la mitica Montanara con pomodoro San Marzano, basilico e parmigiano reggiano.

Le serate saranno allietate dalla tammorra dei "Spaccapaese di Gerardo Amarante" e dalla tammorra" Della Paranza ro Tramuntan"

Sagra della Melanzana e Asini a tutta Birra

A Santà Maria La Carità, nell'ambito del Luglio Sammaritano, tornano gli appuntamenti con la Sagra della Melanzana (dal 19 al 22 luglio) e con lo speciale evento dedicato alla degustazione di birre "Asini a Tutta Birra", che si concluderà con il noto Palio del Ciuccio (dal 26 al 28 luglio)

Fiordilatte Fiordifesta

Dal 4 al 6 agosto, ad Agerola, torna l'atteso appuntamento con la kermesse gastronomica dedicata al Fiordilatte, inimitabile eccellenza locale. I visitatori potranno degustare un menù dedicato, selezionato attentamente e preparato con prodotti tipici di prima scelta nel rispetto della tradizione culinaria agerolese. Un gustoso percorso culinario attraverso la cucina genuina dei Monti Lattari, alla riscoperta dei sapori di una volta

Sagra della Patata Agerolese

Il 14 agosto, la Borgata Santa Maria di Agerola celebra la Patata Agerolese con la Sagra 'Gusta la Patata' che giunge, quest'anno, alla sua diciassettesima edizione

Bufala Fest

Dal 31 agosto all'8 settembre, sul Lungomare di Napoli torna Bufala Fest. In programma per la grande kermesse gastronomica, quest'anno, oltre 40 operatori food della filiera bufalina, artisti di fama internazionale, show cooking, il contest 'I Sapori della Filiera, il Trofeo Pulcinella e moltissimo altro