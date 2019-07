Agosto 2019 a Napoli: sagre e appuntamenti gastronomici da non perdere

Sapori e profumi della tradizione partenopea, street food da tutto il mondo ed eccellenze enogastronomiche del territorio celebrati a Napoli e in provincia con tanti appuntamenti da non perdere per tutto il mese di agosto 2019.

Ecco un elenco (in continuo aggiornamento) di sagre e festival per un'estate tra buon cibo, cultura e tanto divertimento:

Fiordilatte Fiordifesta

Dal 4 al 6 agosto, ad Agerola, torna l'atteso appuntamento con la kermesse gastronomica dedicata al Fiordilatte, inimitabile eccellenza locale. I visitatori potranno degustare un menù dedicato, selezionato attentamente e preparato con prodotti tipici di prima scelta nel rispetto della tradizione culinaria agerolese. Un gustoso percorso culinario attraverso la cucina genuina dei Monti Lattari, alla riscoperta dei sapori di una volta

Sagra del Riavulillo

Anche quest’anno torna la tanto attesa “Sagra del Riavulillo”, l’evento giunto ormai alla 25’ edizione che, dal 4 al 6 agosto ad Arola di Vico Equense, chiamerà a raccolta gli amanti di uno dei sapori più tipici della tradizione culinaria partenopea: il caciocavallo. Con riavulillo, ovvero piccolo diavolo, si intende infatti il caciocavallo piccante che viene messo a sciogliere sui carboni ardenti per esaltarne ancora di più il sapore, fino a raggiungere una consistenza a metà strada tra la scioglievolezza e la cremosità.

Sagra del Mare Flegrea

L'atteso appuntamento gatronomico si terrà dall'8 all'11 agosto, come sempre a Monte di Procida, la "terrazza dei Campi Flegrei". Nello scenario suggestivo dell'insenatura di Acquamorta, si potranno gustare anche quest'anno le prelibatezze della gastronomia flegrea, accompagnate da vino locale e tanta musica.

Sagra della Patata Agerolese

Il 14 agosto, la Borgata Santa Maria di Agerola celebra la Patata Agerolese con la Sagra 'Gusta la Patata' che giunge, quest'anno, alla sua diciassettesima edizione

Bufala Fest

Dal 31 agosto all'8 settembre, sul Lungomare di Napoli torna Bufala Fest. In programma per la grande kermesse gastronomica, quest'anno, oltre 40 operatori food della filiera bufalina, artisti di fama internazionale, show cooking, il contest 'I Sapori della Filiera, il Trofeo Pulcinella e moltissimo altro