Sagre e appuntamenti enogastronomici dell'estate 2018 a Napoli

Sapori e profumi della tradizione partenopea, street food da tutto il mondo ed eccellenze enogastronomiche del territorio celebrati a Napoli e in provincia con tanti appuntamenti da non perdere.

Sagre, degustazioni e festival tra buon cibo, cultura e tanto divertimento (elenco in continuo aggiornamento):

IN CITTA':

- Dal 10 al 25 maggio a Napoli protagonista la rassegna enogastronomica Wine&The City: vernissage, performance, aperitivi in boutique, cene nomadi in case private e teatro in spazi non convenzionali, itinerari urbani insoliti, azioni d’arte, musica e design invadono e animano la città all’insegna dell’ebbrezza creativa. Partecipano più di 100 cantine e altrettanti siti pubblici e privati tra musei, boutique, gallerie d’arte e design, grandi alberghi, atelier di artisti e creativi, ristoranti, wine bar, giardini, monumenti e vigne metropolitane in un crossover di appuntamenti intorno alla cultura e al piacere del buon vino.

- Dal 19 al 27 maggio, sul Lungomare Caracciolo, con la rassegna "Baccalarè" nove giorni per gustare il baccalà gourmet: chef stellati, gala dinner, degustazioni, dj set e concerti.

- Dal 20 al 22 maggio Napoli diventa capitale del Vino con VitignoItalia 2018, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo. Tre giornate interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri.

- Dal 31 maggio al 3 giugno, a Fuorigrotta arriva l'European Beer Market, il Primo Mercato itinerante Italiano dedicato interamente alle migliori Birre Europee e non solo.

- Dall'1 al 10 giugno, sul Lungomare Caracciolo, si svolgerà l'ottava edizione del Napoli Pizza Village, l'happening più grande d'Italia che celebra l'arte della Pizza. Un villaggio mozzafiato di 30.000 mq, animato dalla presenza delle più rinomate pizzerie e da centinaia di pizzaioli top player provenienti da tutto il mondo pronti a sfornare oltre 100.000 pizze in pochi giorni.

IN PROVINCIA:

- Il 12 e l 13 maggio a Marigliano torna l'attesa Sagra dello Gnocco nel Pignatiello. La sagra, giunta alla sua nona edizione, si svolgerà presso l'Istituo Anselmi, in corso Umberto.

- Il 12 e 13 maggio, lungo Viale Sant'Antonio ad Afragola, torna l'appuntamento con Eccellenze Afragolesi, la Fiera delle prelibatezze culinarie delle città di Afragola. Una grande festa realizzata sul Viale Sant'Antonio, attraverso degustazioni e Street food, animazione e musica, premiazioni e ospiti.

- Dal 18 al 20 maggio a San Giorgio a Cremano c'è lo StreetFood Fest. L'appuntamento con il meglio del cibo da strada, a ingresso libero, è in piazza Vittorio Emanuele.

Dal 28 giugno al 1° luglio, a Monte di Procida (in via Panoramica, 10) protagonista il Festival della Cistecca. Oltre al tradizionale panino montese, sarà possibile degustare tante altre prelibatezze dello street food campano, il tutto accompagnato da ottima birra e da tanto intrattenimento, con buona musica dal vivo.