Mugnano, sagra del pesce e spettacolo pirotecnico

Tutto pronto per il tradizionale spettacolo pirotecnico nell’ambito dei Festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano. Tre i fuochisti in gara: i fratelli Romano, Luigi Di Matteo e Nappi&Boccia. Lo spettacolo, che colorerà il cielo di Mugnano, si terrà a via Crispi alle ore 22 e 45 a conclusione della partita di Champions del Napoli.

La gara dei fuochi d’artificio non è l’unico evento previsto per la giornata di domani. Alle ore 18, infatti, in piazza Muncipio si terrà l’immancabile Sagra del Pesce, organizzata dalla società Mercato Ittico Mugnano. “Nonostante le grandi difficoltà legate all’organizzazione, all’area di sparo e alla sicurezza, anche quest’anno avremo uno spettacolo pirotecnico degno della tradizione fuochista mugnanese – spiega il sindaco Luigi Sarnataro - Lo spettacolo è stato posticipato a dopo la partita così da consentire a tutti di tifare Napoli senza rinunciare a quello che è uno degli eventi più attesi di tutta la festa. Sono certo che i cittadini non resteranno delusi”.