Gusta la Patata 2019: torna la Sagra della Patata Agerolese

Il 14 agosto, ad Agerola, torna l'appuntamento con 'Gusta la Patata', la sagra della patata agerolese.

In programma un ottimo menu a km zero con tanti piatti che avranno come protagonista la tipica patata di Agerola e, inoltre, anche tanta buona musica.

Nel'attesa del menu e del programma completo di questa diciassettesima edizione della kermesse gastronomica, gli organizzatori hanno già svelato i primi ospiti musicali: I Desideri si esibiranno live in piazzale Santa Maria La Manna