Sagra della Noce di Scisciano

A Scisciano torna l'atteso appuntamento con la Sagra della Noce

Sabato 16 e domenica 17 novembre, a partire dalle ore 20,00, presso il parcheggio comunale in via Sabato Borzillo, sarà possibile degustare, presso gli stand predisposti per l’occasione i tradizionali piatti a base di noce con un menù ricco e variegato pensato per tutti i palati.

La domenica gli stand saranno aperti anche a pranzo

In programma anche spettacoli e intrattenimento.

In locandina, il menu: