Sagra della Noce: a Scisciano la XXI edizione

Anche quest’anno, si rinnova il tradizionale appuntamento con uno degli eventi gastronomici che ormai da più di vent’anni caratterizza il mese di Ottobre nel piccolo paese di Scisciano, in provincia di Napoli, la “Sagra della Noce”.

La Kermesse, simbolo delle manifestazioni autunnali campane, cresciuta nel corso del tempo grazie alla sempre più numerosa affluenza di partecipanti, si svolgerà come da tradizione in Piazza XX Settembre, nei giorni 14-15 e 21-22 Ottobre 2017 dalle ore 20:00.

Le Domeniche (15 e 22 Ottobre) aperti a pranzo dalle 12:30

[su prenotazione ai numeri 327 8217508 - 338 3845987].

PROGRAMMA COMPLETO

14 Ottobre Gerardo Amarante e Spaccapaese

15 Ottobre Fede 'n' Marlen

-> Esibizione di ballo Edusport Edusportdance

21 Ottobre Il BellaVista

22 Ottobre Giovanni Block

-> Esibizione di ballo New Quick Dance

Le domeniche 15 e 21 Ottobre a pranzo allietate dal duo Io e Mia Sorella - La Band

Il tutto accompagnato da un delizioso menu a base di NOCI.