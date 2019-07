Sagra della Melanzana 2019: cultura, gastronomia e spettacolo

Dal 19 al 22 luglio, a Santa Maria la Carità, torna la Sagra della Melanzana.

L'iniziativa è inserita nell'ambito del programma del “Luglio Sammaritano 2019”.

Durante la quattro giorni di sagra lo straordinario ortaggio, che rientra a pieno titolo nel paniere di prodotti locali, viene cucinato in decine di modi diversi: fritta, arrostita, al pomodoro o in bianco, da sola o in combinazione con altri ingredienti.

Ecco un’anticipazione delle pietanze in menù che potranno essere degustate in un’atmosfera piacevole e festosa, allietata da musiche popolari e gruppi folkloristici: parmigiana di melanzane, polpette, involtini, sfogliatella rustica con ripieno di melanzane, zuccotto, gelato, melanzane al cioccolato…