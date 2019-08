Sagra della Melanzana a Ischia: ospite d'eccezione Franco Ricciardi

Anche quest’anno torna la Sagra della Melanzana, tradizionale appuntamento dell’estate ischitana giunto alla decima edizione, organizzato dal Comune di Barano d’Ischia in collaborazione con gli Amici di Fiaiano.

Sarà Franco Ricciardi l’ospite speciale di questa serata che coniuga musica e sapori della tradizione. Il cantautore partenopeo è noto per aver curato alcuni brani della colonna sonora di “Gomorra – La Serie” trasmessa da Sky, nonché per aver portato a casa ben due David Di Donatello (nel 2014 e nel 2018). Inoltre, assieme a Rocco Hunt ed Edoardo Bennato, Ricciardi è l’interprete della sigla del fortunato programma comico “Made in Sud”, in onda su RaiDue.

L’appuntamento con la Sagra della Melanzana è per sabato 17 agosto, a partire dalle 19:30, nella struttura sportiva di Fiaiano, a Barano d’Ischia. Durante la serata sarà possibile degustare alcune specialità enogastronomiche locali. La location dell’evento sarà raggiungibile comodamente con gli autobus pubblici (Linea 6), che partiranno da Ischia Porto.