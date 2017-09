A Striano torna la sagra del Pomodoro San Marzano Dop

Settembre, tempo di Sagre… e come ogni anno non poteva di certo mancare a Striano la Sagra del Pomodoro d.o.p. giunta ormai alla XI° edizione. Una sagra ispirata ai valori e sapori di un tempo, attenta a valorizzare i prodotti tipici del territorio, quanto più possibile a Km 0

Il pomodoro, protagonista indiscusso di questo evento sarà presentato in diverse varianti.

"Potrete scegliere tra una selezione di 3 differenti primi piatti: gustosi Spaghetti al Filetto San Marzano d.o.p, una ricca Amatriciana e favolosi Ziti spezzati al Ragù che sanno di casa. Prepareremo per voi - spiegano gli organizzatori - la Braciola nel ragù, buona come quella della nonna, accompagnata da deliziose melenzane funghetto. E per chi vorrà gustare il nostro fantastico pomodoro “a crudo” proponiamo una fresca Caponata su una fresella casereccia con i nostri deliziosi pomodori e mozzarella di Bufala d.o.p. Potrete ancora assaggiare il signor pomodoro su una meravigliosa Pizza Fritta".