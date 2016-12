"Saglie, Saglie" spettacolo itinerante all'interno di Palazzo Venezia

"SAGLIE, SAGLIE " Di Aurora Pica Spettacolo itinerante all'interno degli spazi di Palazzo Venezia (Napoli) 7 e 8 gennaio 2017 Uno spettacolo che ha il sapore di un viaggio, di uno sguardo capace di posarsi con brio e suggestione sugli "spazi" della cultura artistica partenopea, costellata di preziose pietre miliari, sullo "spazio" abitato dalla figura della donna, custode di suoni, poesia e tradizioni della città, e sugl'incantevoli quanto storici "spazi" del palazzo Venezia di Napoli. Attraverso il linguaggio della danza contemporanea, l'associazione culturale Sakuntala con il sostegno dell'associazione MJJ Foundation Naples Onlus di Grazia Di Somma, propone un percorso che, dipanandosi all'interno delle stanze del Palazzo Venezia, esplora, attraverso il carattere della donna e di uno dei suoi mestieri più antichi, quello della lavannara, i suoni, le immagini e lo spirito della memoria artistica partenopea: da Sophia Loren a Eduardo De Filippo, da Totò a Massimo Troisi. Il percorso prenderà il via dal chiostro all'aperto al Piano Terra, passerà per la Sala delle Carrozze, per i corridoi e le nicchie del palazzo per approdare al suggestivo giardino pensile del '700 e alla casina pompeiana del 1816, cuore e perla di diamante del Palazzo. Un'esperienza unica da respirare a polmoni aperti con occhi curiosi e incantati. L'appuntamento, in triplice replica giornaliera, offrirà agli spettatori, inoltre, la possibilità di visitare il palazzo, di apprezzare le mostre di artigianato, arte e antiquariato allestite per il periodo natalizio, nonché un delizioso aperitivo. Così, a suggello delle vacanze natalizie, "Saglie, Saglie" diventa un originale brindisi teatrale natalizio.

REGIA E COREOGRAFIA: Aurora Pica I

NTERPRETI: Marianna Cifarelli, Francesca Ferrari, Aurora Pica, Andreinaceleste Pica, Elettra Rossi.

MANAGEMENT E PRODUZIONE: Associazione culturale Sakuntala

COPRODUZIONE: Teatro Furio Camillo di Roma, Voltuneè 2014 - Volturno Teatro Roma, Teatro Greco di Roma.

CON IL SOSTEGNO DI: MJJ Foundation Naples Onlus.

Contributo organizzativo: 10 euro Palazzo Venezia Napoli Via Benedetto Croce, 19 7 e 8 gennaio 2017 Ore 17:00; ore 18:00 ore 19:00

Info e prenotazioni 0815528739; +393936866622 palazzovenezianapoli@gmail.com compagniasakuntala@libero.it