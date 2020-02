“Original Songs”, Sagi Rei live al No Name Club

Venerdì 14 febbraio il palco del club frattese ospiterà Il cantautore israeliano Sagi Rei per la prima data di presentazione a Napoli del nuovo lavoro discografico “Original Songs”.

Diventato un vero e proprio fenomeno di culto per aver riletto in chiave acustica alcuni tra i più grandi successi dance degli anni Novanta, tornerà a Napoli con dieci brani inediti intervallati da pezzi storici come “L’Amour Toujours” che incanteranno il pubblico del No Name Club di Frattamaggiore, con una scaletta che conta ben 20 pezzi. La voce unica di Sagi vi accompagnerà in questo viaggio di 20 canzoni tra la musica Black, Folk e Soul.

Dopo “Emotion Song” pubblicato in più di 15 nazioni rientrato fra i 100 album più venduti in Italia, grazie anche alla notorietà del singolo “L’amour Toujours (I’ll Fly With You)” che ha conquistato il Disco d’Oro per il numero di copie vendute finalmente il nuovo album di inediti dal titolo “Original Songs” scritto a quattro mani con la moglie Helena.

"Original songs e’ un album che racchiude 10 canzoni ma preferirei pensarle come storie che ho vissuto e pensieri condivisi con Helena, mia moglie. E’ come un raccontarsi e raccontare come il mondo sia cambiato dal nostro incontro in poi, e’ stato facile guardandosi dentro e traendo spunto dalle diversità dei mondi a cui apparteniamo per riunire poi l’ispirazione in una voce unica che possa parlare a tutti."

Il cantautore salirà sul palco del No Name accompagnato da: Elena Tirone (piano e voce), Maurizio Cardullo (chitarre) e Alberto Pavesi (batteria).

Il "nuovo" No Name Club nella formula Dinner Show dispone di oltre 300 posti a sedere su diversi livelli. L’atmosfera è quella di un elegante dinner club, e da ogni posizione della platea lo spettatore può ascoltare l'esibizione del cast artistico con il massimo della qualità acustica. La struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di essere ad un passo dai musicisti e godersi appieno il concerto. La serata del 14 febbraio al No Name è anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti ed offre una cucina semplice ma raffinata, con specialità italiane ed internazionali, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che solo il contatto ravvicinato con i grandi artisti, tipico del club, può creare.

Il cast artistico della serata oltre Sagi Rei e la sua band è legato alla presenza artistica di Gio Iannotta che introdurrà la serata col suo dj set prima del concerto e di Valentino Voice e Franky Dee che scateneranno la platea dopo la performance del cantautore israeliano tra brindisi e tanta musica da cantare e ballare fino a notte fonda.

E' possibile partecipare alla serata evento prenotando al 327 31 95 706, il prezzo della cena incluso concerto e guardaroba è di € 40,00.

Gallery