Sacro Sud - Anime Salve 2.0: torna il festival diretto da Enzo Avitabile

Torna uno degli eventi di punta del Natale a Napoli, il festival "Sacro Sud - Anime Salve 2.0".

Una rassegna di 12 eccezionali concerti (dal 15 dicembre al 6 gennaio) per la direzione artistica di Enzo Avitabile, seconda edizione di un progetto musicale ideato per essere un dialogo della pace e della tolleranza, della solidarietà e dell’aggregazione, sensibilmente importante per tutte le genti, vissuto e sentito in tutte le forme e le sfaccettature della vita, che si materializza in quel crocevia di comunità multietniche che Napoli rappresenta; il mare che porta l’eco di voci lontane, tesori immensi e segreti immersi, alta e bassa marea.

Artisti provenienti da diverse parti della terra, ognuno con la propria cultura, ognuno con la propria forma devozionale, uniti in un’unica rassegna, ospitati da un territorio che tradizionalmente è luogo di accoglienza, incrocio e accrescimento reciproco, rappresentano le peculiarità che conferiscono a questa rassegna la forte vocazione a divenire una fucina di aggregazione di culture e fedi, sotto la bandiera della fratellanza e della condivisione.

Un incontro unico che parla di musica e sacralità. Una “devotio pupuli” che nel silenzio grida la sua aspirazione luce. Questo festival è Napoli che apre le porte e il cuore, partendo dal mare fino ai punti più nascosti della città non frontale. L’amore per le differenze, le radici, la realtà, la storia, tutto questo e non solo in questo viaggio su un festival vascello verso una sponda d’oro; come direbbe Faber “Anime Salve”.

Programma:

Domenica 15 dicembre 2019 ore 20:00

3MA: BALLAKÉ SISSOKO, DRISS EL MALOUMI, RAJERY

(Mali / Marocco / Madagascar)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano)

Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20:00

MILDRED DANIELS “THE SONGBIRD” GOSPEL SINGERS (U.S.A.)

Chiesa di S. Giovanni Battista (San Giovanni a Teduccio)

Martedì 17 dicembre 2019 ore 20:00

ENSEMBLE DIVANA (India)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano)

Giovedì 19 dicembre 2019

SAHAR AJDAMSANI (Iran) - ore 20:00

GIOVANNA MARINI (Italia) - ore 21:00

Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia

Venerdì 20 dicembre 2019 ore 20:00

LULA PENA (Portogallo)

Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia

Sabato 21 dicembre 2019 ore 20:00

GIOVANNI LINDO FERRETTI (Italia)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Museo Diocesano)

Domenica 22 dicembre 2019 ore 20:00

UTO UGHI e BRUNO CANINO (Italia)

Basilica di San Domenico Maggiore



Venerdì 27 dicembre 2019 ore 20:00

CHARLESTON GOSPEL SINGERS (U.S.A.)

Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù (Via Nicolardi)

Sabato 28 dicembre 2019 ore 20:00

ZIYA AZAZI (Turchia)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano)

Domenica 05 gennaio 2020 ore 20:00

GOSPEL TIMES (U.S.A.)

Chiesa di S. Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo (Miano)

Lunedì 06 gennaio 2020 ore 21:00

ENZO AVITABILE in “VESUVIUS ASCENSION”

Con:

ASHRAF SHARIF KHAN (Pakinstan)

FURIO DI CASTRI

TONY ESPOSITO

GIANLUIGI DI FENZA

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Museo Diocesano)