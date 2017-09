Mugnano, festa del Sacro Cuore di Gesù 2017: concerti gratuiti dei Foja e Rosario Miraggio

Mugnano, tutto pronto per la tradizionale festa del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano, che quest’anno si terrà dal 12 al 19 ottobre.

Il programma dei festeggiamenti è stato presentato nella sala Giunta del Comune alla presenza del sindaco, Luigi Sarnataro, e dell’assessore agli Eventi, Dario Palumbo.

In previsione, anche quest'anno, un'intensa settimana di eventi religiosi, artistici, culturali, gastronomici e folkloristici. Tra i tanti appuntamenti, anche il concerto gratuito dei Foja (il 18 ottobre in piazzale Cesare Pavese), band partenopea nota ormai anche nel panorama nazionale e che ha firmato la colonna sonora del film d'animazione "Gatta Cenerentola", pellicola che ha riscosso grandissimo successo all'ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Non mancherà anche in questa edizione il tradizionale e molto atteso spettacolo pirotecnico, in programma martedì 17 ottobre.

"Nonostante l'aumento di budget da destinare alla sicurezza (come dispongono le nuove norme governative a garanzia della cittadinanza), anche quest'anno abbiamo cercato di fare scelte di qualità e soprattutto che mettano in risalto le eccellenze del territorio" ha spiegato subito il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro. "L'investimento totale del comune, però, destinato alla festa - ha spiegato ancora il primo cittadino - non è variato rispetto allo scorso anno e, come sempre, spettacolo pirotecnico e luminarie sono finanziate dal comitato del Sacro Cuore (e quindi dalle offerte della cittadinanza) e dagli sponsor"

“Rispetto allo scorso anno – ha specificato anche l’assessore Palumbo – abbiamo dovute predisporre diverse modifiche sul fronte della sicurezza, a seguito delle nuove normative emanate dal governo centrale. Proprio per questo abbiamo deciso che i due concerti, previsti per la giornata di mercoledi 18 e giovedì 19, si terranno in piazzale Cesare Pavese che, oltre ad essere più ampio, consente numerose vie di fuga in caso di pericolo. Abbiamo inoltre previsto l’installazione di new jersey anti terrorismo, la presenza di Stewart, forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile”.

Oltre alla sicurezza, tante sono le novità in programma per quest’anno. Per la prima volta sarà previsto un trenino turistico, che attraverserà tutte le principali arterie della città. Due invece i big che si esibiranno sul palco di piazzale Cesare Pavese: oltre ai già citati Foja, ci sarà anche il live di Rosario Miraggio (il 19 ottobre).

Leitmotiv di questa edizione della festa sarà l'integrazione. “Quest’anno abbiamo fortemente voluto una serata dedicata all’integrazione – ha dichiarato il sindaco Luigi Sarnataro – Proprio per questo abbiamo voluto i Foja, il cui concerto sarà aperto da Laye-ba, artista sub sahariano. Continuiamo quindi sulla scia avviata tre anni fa, all’indomani del nostro insediamento, quando decidemmo di dare una forte impronta sociale ai festeggiamenti. Per la serata neo melodica, abbiamo optato per Rosario Miraggio, artista molto apprezzato non solo in Campania ma in tutto il sud Italia. Ancora una volta, nella scelta degli artisti, abbiamo voluto dare priorità e visibilità alle eccellenze del nostro territorio. Come sempre il festival pirotecnico e gli addobbi luminosi – conclude il primo cittadino – saranno a carico del Comitato, per tanto ripongo fiducia nella generosità dei miei concittadini affinché la festa del Sacro Cuore possa continuare sul solco della grandezza degli scorsi anni”.

A breve sarà reso noto anche il piano traffico che prevederà sicuramente un'area pedonale in via Chiesa.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA:

Giovedì 12 ottobre: discesa della statua del Sacro Cuore

Venerdì 13 ottobre: esibizione in piazza Municipio delle scuole di ballo del territorio. La serata continua con lo spettacolo dello Showman Enzo Nicolò

Sabato 14 ottobre: III Edizione del”Cuore di Notte” – notte bianca lungo le strade della città – asta di Giggiotto – Esibizione delle band emergenti

Domenica 15 ottobre: processione

Lunedì 16 ottobre – Esibizione e concerto a cura del Comitato dei Festeggiamenti e dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù

Martedì 17 ottobre: sagra del pesce - festival pirotecnico

Mercoledì 18 ottobre: serata dedicata all’integrazione con il concerto dei Foja, introdotti dall’artista Laye-ba, in piazzale Cesare Pavese – premiazione personaggio dell’anno

Giovedì 19 ottobre – Rosario Miraggio in piazzale Cesare Pavese