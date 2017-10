Roy Paci & Aretuska alla Feltrinelli per presentare "Valelapena"

Mercoledì 4 ottobre, ROY PACI sarà a La Feltrinelli di Napoli (Via Santa Caterina a Chiaia, 23 - inizio ore 18.00) per presentare con uno showcase il suo nuovo album di inediti “VALELAPENA” (Etnagigante/Artist First). Album di grande svolta, rinnovato nei suoni, VALELAPENA mantiene alta la tensione tra musica e parole e rivela un ROY PACI più maturo, sia nello sperimentare nuovi modi di usare la voce, sia nel rinnovare il suono di una band che nasce fortemente radicata negli anni Novanta e che non ha mai smesso di evolversi musicalmente.

«Un disco che parla di mondi diversi che pur si somigliano, di oceani che sembrano dividere e invece uniscono, perché conoscere l’altro significa non averne paura – afferma ROY PACI – Un disco nel quale trovano spazio le storie personali, la gratitudine nei confronti del proprio vissuto, con la consapevolezza di un approccio maturo che fa riflettere sulla vita e su come nonostante tutto ci si possa sempre trovare ad affermare che sì, “Valelapena”».

“VALELAPENA” è un album corale, nato dalla collaborazione nei Posada Negro Studios di Lecce con molti dei musicisti Aretuska - in primis con il chitarrista John Lui e con la voce Moreno “Emenél” Turi - e con altri compagni di viaggio, tra cui Daniele Silvestri, autore di due brani (Tira e No Stop), Deuce Eclipse (Bang Data), ospite in Destino Sudamerica, Ivan Nicolas, talentuoso cantante irlandese autore del testo di “Medicine Man”, Dub FX, autore di una strofa del brano “Ipocrita” - ispirato allo stile di Primo Brown, indimenticabile voce dei CorVeleno, e ancora Davide Rossi con i suoi archi inconfondibili in “Medicine Man”,“Valelapena” e “Augusta”. L’album si avvale del sapiente lavoro del produttore spagnolo DANI CASTELAR (Paolo Nutini, The Waterboys, Snow Patrol, REM, Bloc Party, Michael Jackson).