A Napoli il Round Europeo della ELSA Moot Court Competition: l'Università Telematica Pegaso partner dell'iniziativa

ELSA Napoli, sezione locale di ELSA (European Law Students’ Association), sta ospitando i Round Europei (c.d. Round regionali) della XVI ELSA Moot Court Competition, una simulazione del sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

L’ELSA Moot Court Competition è articolata in due fasi: una regionale, divisa per aree (America, Asia, Europa e Africa) e una finale, cui accedono solo le migliori squadre, che si terrà nel periodo estivo a Ginevra presso la sede dell’OMC. Le squadre partecipanti avranno la possibilità di esaminare un caso pratico-fittizio e redigere memorie difensive da presentare dinanzi a un panel di esperti del diritto del commercio internazionale. La competizione è organizzata da 11 anni da ELSA ed è aperta a studenti di diritto provenienti da tutto il mondo.

L’evento, in partnership con l’Università Telematica Pegaso, l’Università Federico II e altre istituzioni del territorio, si concluderà il 4 marzo 2018.

Più di 100 studenti, i loro coach e accademici di spicco provenienti da più di 18 paesi si riuniranno nelle location napoletane per la fase europea della competizione. I giorni 1 e 2 l’appuntamento sarà nelle aule dell’Università Federico II, sabato 3 si proseguirà nella struttura monumentale del Maschio Angioino dove alle ore 15, presso la Sala dei Baroni, si svolgerà la premiazione delle squadre vincitrici.

In rappresentanza dell’Università Telematica Pegaso interverrà il Direttore Generale, Elio Pariota.