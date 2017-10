ROSY D’ALTAVILLA L’amore oltre il tempo

con Carmen di Marzo



Testo e regia Paolo Vanacore

Musiche originali Alessandro Panatteri



Pianoforte e direzione musicale: Alessandro Panatteri

Flauto: Fabio Angelo Colajanni.



Rosy D’Altavilla è un monologo brillante con inserti musicali scritto e diretto da Paolo Vanacore e interpretato da Carmen Di Marzo. La vicenda è quella di Rosetta, una donna semplice e umile, bidella in una scuola di Napoli, che possiede una caratteristica del tutto originale: ricordare esattamente ogni momento della sua esistenza precedente, nell’altra vita, tra l’altro, era Rosy D’Altavilla una famosa e celebre chanteuse del varietà, una ragazza dalle umili origini e dal grande talento che arriva a calcare con successo le scene nazionali. Oggi invece Rosetta è sola, non ha una famiglia, un amore, nulla, trascina stancamente la sua seconda esistenza nel ricordo malinconico della precedente, in particolare il suo cuore è ancora legato ad Alfonso, l’uomo di cui era follemente innamorata, perso all’apice della celebrità. Allo spettacolo faranno da cornice 13 splendide canzoni napoletane cantate dal vivo dalla bravissima Carmen Di Marzo e accompagnate da pianoforte e flauto. All’interno dello spettacolo verranno eseguite alcune canzoni che all’epoca ottennero un grande successo ma che, purtroppo, non sono riuscite a superare le barriere del tempo ma non per questo vanno considerate minori; sono state composte, infatti, da autori e musicisti più che autorevoli tra i quali Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella, Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Capaldo e tanti altri.

A tale riguardo è importante sottolineare l’importante lavoro di ricerca e recupero di questi brani effettuato dal Maestro Alessandro Panatteri finalizzato alla valorizzazione di un patrimonio musicale completamente dimenticato. In questo ambito prosegue, quindi, la collaborazione Panatteri-Vanacore che nel 2010 è sfociata in un altro spettacolo di grande successo dedicato a Gennaro Pasquariello e prodotto da Studio12. Vanacore, infatti, si è laureato in Storia del Teatro e dello Spettacolo proprio con una tesi sul cantante attore Pasquariello ed esegue da anni una serie di studi sul periodo d’oro della canzone napoletana che trova il suo massimo splendore tra la fine dell’800 e i primi anni del ‘900, dalle atmosfere dense e fumose dei cafè chantant ad una forma teatralmente più organica, il varietà.



CARMEN DI MARZO: Attrice e cantante professionista. La prima passione che però coltiva è la danza conseguendo il diploma come ballerina presso il centro di danza “La Perì” di Napoli diretto da Sergio Miele. Si trasferisce poi a Roma. Frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica Menandro per poi dedicarsi ampiamente al teatro e al cinema. Tra i lavori teatrali più rilevanti: TO BE BECKETT per la regia di Claretta Carotenuto; FESTA DI PIEDIGROTTA regia Nello Mascia e direzione musicale di Eugenio Bennato; LE SPOSE DI FEDERICO II regia Pippo Franco; ASSUNTA SPINA regia Enrico Maria Lamanna; RENT IL MUSICAL-NEAPOLITAN LANGUAGE regia Enrico Maria Lamanna; TRILOGIA DEL MALE-Napoli Teatro Festival regia Laura Angiulli; IL BERRETTO A SONAGLI-Teatro Eliseo con Pino Caruso regia Francesco Bellomo; QUESTI FIGLI AMATISSIMI con Edy Angelillo regia Silvio Giordani; VENERDI 17 regia Paolo Triestino; CONFINATI A PONZA regia Francesco Maria Cordella; SOTTO PONZIO PILATO con Francesco Maria Cordella regia Francesco Sala. Tra i lavori più rilevanti per il cinema il pluripremiato cortometraggio UNO STUDENTE DI NOME ALESSANDRO, vincitore di un Nastro d’argento per la regia di Enzo De Camillis, il cortometraggio VERDI-LE MEMORIE NEL PETTO con Alessandro Haber e Luca Lionello regia Emanuela Morozzi, altro corto BUFFET regia Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi e fotografia di Daniele Cipri’, i due film di Massimiliano Bruno VIVA L’ITALIA e CONFUSI E FELICI, “IL FLAUTO MAGICO” con l’Orchestra di Piazza Vittorio, “GOMORROIDE” regia dei Ditelo Voi e Francesco Prisco e in uscita in tutte le sale a gennaio 2018 “ARRIVANO I PROF” con Claudio Bisio regia Ivan Silvestrini