Rosaria De Cicco in "L'Ultima Eclissi" di Stephen King

Dal 25 al 27 novembre, a Il Pozzo e il Pendolo, va in scena

L'ULTIMA ECLISSI

diStephen King

con : Rosaria De Cicco

Dolores Claiborne, in una notte uguale ad altre mille, seduta alla scrivania di una stazione di polizia, deve difendersi dall'accusa di aver ucciso la donna per la quale lavora da anni. Ha un dovere nei confronti di se stessa: dimostrare la sua estraneità al delitto che le viene contestato e un obbligo nei confronti della società: ammettere di essere stata un' assassina. Quella notte no, ma in un altro tempo, in un 'altra vita, forse, ha ucciso.

Dolores deve rimettere in fila gli anni, le colpe, i meriti, i dolori di un'esistenza. In una notte. Scavando con le mani nel fango del passato, lavando con qualche bicchierino la commozione dalla voce. Dolores racconta, tutto d'un fiato con parole crude, taglienti, che fanno deflagrare le emozioni.

Una storia che fa aggrovigliare le viscere, che strappa sorrisi inaspettati e lacrime inopportune. Una storia che reclama voce, carne, materia. Una storia che sembra scritta per il teatro.