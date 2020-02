Rosalia Porcaro in scena al Teatro Troisi

Continuano con successo al Teatro Troisi gli appuntamenti del fortunato abbonamento bis con lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Rosalia Porcaro, “Donne”.

Un lavoro che fino a domenica 1 marzo, nella storicizzata sala di via Leopardi, vedrà l'apprezzata artista, giunta anche al “Chiambretti Show”, impegnata con uno show frizzante, divertente, in cui figurano molti personaggi ognuno con la sua comicità.

Lo spettacolo “Donne” è incentrato sui preparativi del matrimonio di Veronica, operaia che lavora in una fabbrica di borse nel napoletano, pagata in nero. Attraverso Veronica e il mondo della fabbrica si può fare la conoscenza di una variegata galleria di personaggi. Sono donne dalle mille speranze e sogni infranti rappresentative di una Napoli pronta a trovare nella disperazione la forza di reagire e d’inventarsi la vita. Natasha, cantante neomelodica, la commessa creolina, la signora Carmela delusa dai politici, il bambino Gigino rassegnato a giocare tra i cassonetti e persino la signora Assundham sfuggita ai missili americani, vivono con assoluto ottimismo la precarietà della loro vita, in modo da trasformare la tragicità del loro mondo in un divertente paradosso.

Feriali ore 21.00, domenica ore 18.00