'Romantic night under the silver moon' nel settecentesco Giardino Segreto di Napoli

Una piacevole serata di mezza estate da trascorrere tra amici all’insegna dell’armonia nell’incantevole scenario del settecentesco Giardino Segreto di Napoli di palazzo Miccione in via Foria. La luna ed il cielo stellato faranno da cornice a questa magica sera dove gli ospiti potranno gustare seduti ai tavoli un simpatico spritz accompagnato da snack ed intrattenuti da dolci melodie che si vibrano tra le piante e gli alberi di questo incantevole luogo. Nel corso della serata, sarà illustrata attraverso un percorso guidato la storia del giardino e del palazzo nonché, alcuni reperti d’epoca dal XVII al XIX secolo in un luogo apposito denominato “angolo dei ricordi”.



Appuntamento:

Data: 25 Luglio 2020

Ore 20:00

Dove: in via Foria 216 Napoli



Prenotazioni entro e non oltre il 24/07/2020 contattando esclusivamente il seguente recapito cell/Whatsapp: 3317100447

indicando il proprio nominativo ed il numero di partecipanti

Si richiede ai signori partecipanti di attenersi scrupolosamente alla normativa sicurezza e distanziamento sociale indicati all’interno della struttura.

Num massimo partecipanti 35

Contributo organizzativo: € 12 a persona

Spritz+snack+music+visita guidata (giardino ed “angolo dei ricordi”) L’evento avrà luogo con la presenza di almeno 15 partecipanti

La location rispetta la normativa di sicurezza e distanziamento sociale prevista dalla regolamentazione vigente.