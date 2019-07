Valerio Bruner al Palapartenope in "Rock City Nights"

Il 4 e 5 luglio al Palapartenope di Napoli, per la rassegna 'Controvento', arriva "Rock City Nights"

Drammaturgia inedita: Valerio V. Bruner

Con: Chiara Vitiello, Antonio Torino, Valerio Bruner

Regia: Angela Rosa D'Auria

Scene e costumi: Federica Rubino

Musiche originali dal vivo Valerio Bruner

Nella cultura dei Nativi Americani il fiume è simbolo di vita, specchio delle nostre gioie e dei nostri dolori, di desideri e di rimpianti, di vittorie e di sconfitte. Nelle acque limpide vediamo riflesso il nostro Io, ciò che siamo, da dove veniamo e dove

vogliamo andare. Sulla riva del fiume inizia questo viaggio…

Cosa hanno in comune una serial killer, una prostituta e una rockstar dimenticata? Sono tre donne con una storia da raccontare. Una storia di riscatto, di rivincita e di rivalsa, in cui avere una seconda opportunità equivale a salvarsi l’anima dall’oblio e dall’oscurità che ognuna di loro si porta

dentro e si trascina come una croce, una catena, una condanna.

Una storia che si dipana lungo le note di una musica che assume di volta in volta diverse sfumature e significati: è rimorso per un passato da dimenticare, monito per

un presente da ricostruire ma anche speranza verso un futuro incerto ma non per questo segnato. Perché la musica salva davvero la vita. O almeno ci prova. Rock City Nights è un biglietto di sola andata alla ricerca di se stessi, un’istantanea

sulla crudeltà dell’amore e la dolcezza della follia.

Rock City Nights è un viaggio dove ognuno ha qualcosa da perdere.