Roberto Saviano premia Arci Movie Napoli al Festival Sottodiciotto di Torino

Due delle produzioni degli allievi del Secondo Atelier di cinema del reale di Ponticelli, con la direzione pedagogica di Leonardo Di Costanzo e il coordinamento di Antonella Di Nocera, sono stati scelti a rappresentare uno sguardo del cinema napoletano, attraverso il reale, nel Focus dedicato a Napoli, alla Decima edizione del festival del cinema italiano di Lisbona.

I film selezionati sono: "'A mazzamma" di Ennio Eduardo Donato e "Antonio degli scogli" di Alessandro Gattuso. Nel Focus Napoli di Lisbona i corti hanno l'onore di essere proiettati accanto a L'amore molesto di Mario Martone e alle puntate di Gomorra - La serie seconda stagione

Si tratta di lavori realizzati la scorsa estate durante la prima fase formativa dell'Atelier con la supervisione dei registi Alessandro Rossetto e Bruno Oliviero. I giovani partecipanti sono stati selezionati per seguire un corso intensivo di 12 settimane e al termine del percorso hanno realizzato in maniera indipendente i corti, scegliendo ognuno soggetti e protagonisti. Ciascun partecipante è stato autore di un corto e collaboratore come fonico o montatore sui film degli altri, restituendo così un carattere fortemente cooperativo del percorso di realizzazione. "Siamo particolarmente felici di questa partecipazione - dice Antonella Di Nocera, ideatrice e coordinatrice di FilmaP- poiché il festival ha riconosciuto il carattere innovativo e cooperativo di queste produzioni e del lavoro del centro di formazione di Ponticelli e l'ha scelto come rappresentativo di uno sguardo diverso del cinema che proviene dalla nostra città. Il festival di Lisbona è una bellissima occasione per i nostri giovani perché è una rassegna seguitissima in città nel meraviglioso cinema Sao Jorge. Cinema storico acquisito dal Comune e utilizzato con un fitto calendario di eventi e rassegne culturali, con emozionanti proiezioni per 1000 persone".