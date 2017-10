Arriva a Napoli il Roadshow Ego

Arriva a Napoli, il prossimo 2 ottobre, la tappa partenopea del roadshow di presentazione di EGO, il nuovo dispositivo destinato a rivoluzionare il modo di concepire il massaggio estetico professionale firmato Novaestetyc, azienda leader nella produzione di device e cosmetici per il mondo dell’estetica.

Ospitato nella splendida cornice di Castel dell’Ovo con il patrocinio del Comune di Napoli, l’evento vedrà una mattinata di presentazione, con slide, filmati, workshop e dimostrazioni e, nel pomeriggio, la partecipazione di illustri cariche istituzionali: Chiara Marciani, Assessore alla Formazione professionale e pari opportunità della Regione Campania, Fabrizio Luongo vicepresidente Casartigiani Napoli e Tiziana Vocca, Responsabile Sportello Artigianacassa Point Casartigiani.

Nel corso della giornata verranno presentati anche i dati di una survey sul mercato dell’estetica in Istituto. “Dall’indagine che abbiamo svolto sul territorio nazionale”, spiega il dott. Flavio Peralda, CEO e presidente di Novavision Group di cui Novaestetyc fa parte, “ è emerso che andare dall’estetista è oggi un piccolo lusso a cui nessuno, donne ma anche uomini, rinuncia e che il massaggio è in testa alla lista dei trattamenti preferiti dagli italiani. Fra i criteri di scelta dell’istituto, al primo posto c’è la professionalità dell’operatrice. Con Ego abbiamo messo “nelle mani” dell’estetista uno strumento che ne potenzia le capacità e la forza, per sublimare l’esperienza impareggiabile del massaggio, trasformandola in una regeneratingexperience. Per noi la macchina non sostituisce l’uomo, lo esalta, ed EGO fa proprio questo: trasforma la professionista dell’estetica in un beauty hero ”.