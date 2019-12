RnBeat Session al Bourbon Street

Questo Giovedì sera al Bourbon Street, in prima serata, con RnBeat Session: un evento tutto incentrato sulla musica soul, hip hop, rap .

Apriremo la serata alle 21:30 con un concerto dI due giovani talenti: Ms JLea alla voce e Pignoscope alla chitarra e ai beat, momento musicale improntato al groove.

A seguire apriremo il palco alla Jam per tutti i musicisti intenzionati all' espressione alla condivisione. Il palco è dotato di tutta la strumentazione necessaria, sono a disposizione: pianoforte, batteria completa, basso e amplificatori.

L'ingresso è gratuito

La prenotazione è consigliata: 338 8253756