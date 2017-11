Riuso e Riciclo: scambio libri e giocattoli in Villa Comunale

Nell'ambito della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 2017, che avrà come tema “diamo una seconda vita agli oggetti”, l'Associazione Visionaria propone un'iniziativa volta alla sensibilizzazione dei cittadini per ridurre l'impatto ambientale attraverso l'attivazione e la condivisione di alcune pratiche di riciclo, riuso e di sharing.

L'appuntamento è il 27 novembre in Villa Comunale "Miriam Makeba" in via San Lorenzo a Mugnano.

L'evento avrà come scopo quello di creare un momento di riflessione condivisa e verranno forniti alcuni consigli sul riciclaggio domestico e di alcune buone pratiche per ridurre l’impatto sull'ambiente, assumendo dei comportamenti “ecologici ed eco-sostenibili”.

Verranno esposte alcune installazioni derivanti da materiale riciclato o riutilizzato, come cassettini della frutta e fioriere pensili utilizzate come librerie, carriole utilizzate come poltrone, etc.

VISIONARIA PROPONE UNO SCAMBI DI LIBRI E DI GIOCATTOLI.

VISIONARIA è da sempre legata alla sensibilizzazione della cultura e della lettura, soprattutto quella cartacea, avendo lanciato nel 2015 un'iniziativa dal titolo “Il Percorso dei libri”, volta alla diffusione della cultura dello sharing di libri.

Maggiori info su www.percorsolibri.altervista.org.

L’obiettivo è coinvolgere i cittadini di tutte le età: infatti, gli adulti potranno partecipare con uno scambio di libri (che non leggiamo più), dando impulso alla promozione della cultura, e soprattutto della lettura, incentivando, attraverso questa manifestazione, gli spazi di espressione e divulgazione culturale gratuiti (ormai sempre più ridotti).

Mentre, attraverso uno scambio di giocattoli dismessi si cercherà di trasmettere ai bambini il valore del riutilizzo, ossia di dare nuova vita agli oggetti, per dare il giusto valore ai loro giochi e capire che attraverso il baratto, si può rivitalizzare e rivalorizzare un oggetto che per noi ha perso valore.



Lo staff di Visionaria, durante la manifestazione, organizzerà attività di animazione, per coinvolgere tutti i partecipanti.