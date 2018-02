Il 10 marzo 2018, presso la Casina Pompeiana in Villa Comunale Napoli, punto d’ascolto dell’Archivio Storico RAI della canzone napoletana, Mario Scala & Work in progress Naples band presentano il secondo appuntamento con “Ritorno alla musica": omaggio alla canzone d’autore - Paolo Conte, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Fabrizio D’Andrè.



Evento gratuito - Ingresso libero

i possessori dell’invito avranno la priorità

FINO A ESAURIMENTO POSTI



Gli inviti possono essere ritirati dal 26 febbraio presso L’Associazione “Odore d’antico” Via Cilea 112.

3492804403

www.odoredantico.it

scala_mario_2016ç@ibero.it



Programma della serata



Esposizione “ Collezione privata bambole d’epoca “

A cura dell’associazione “ Odore d’Antico “



Ore 20:00 degustazione vini offerti dalla azienda

“TERREDORA DI PAOLO S.S.A" servizio a cura

dell’AIS delegazione di Napoli - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

- Ore 20:30 visione di alcuni filmati

dall’Archivio storico RAI della canzone Napoletana



Ore 20:50 esibizione del cantautore Ciro Mattei

Le ballad di Peppesmith da “ Sul Sacrifais “

Ore 21:15

Mario Scala & Work in progress Naples band

presentano

"Ritorno alla musica"

omaggio alla canzone d’autore



relatore : Massimo Azzoni

Gallery