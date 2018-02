San Valentino 2018 al ristorante Villa Campana

Mercoledi 14 Febbraio 2018

Ristorante Villa Campana presenta

Speciale Cena di San Valentino 50€ a coppia

(N.b. Offerta valida anche a Pranzo)



Immergiti nella calda ed accogliente atmosfera di VILLA Campana

Il punto giusto d'incontro tra gusto e relax...

Il luogo ideale dove trascorrere il tuo San Valentino

Durante la cena, Musica live romantica by Giovanni Accetta

____________________

MENU' di San Valentino



Cocktail di Benvenuto al bar



ANTIPASTI

Pomodoro gratinato su pesto di basilico e Cremble di fresella

Millefoglie di mela verde e formaggio con gocce dell'amore

Gambero in tempura della passione e granella di mandorle

Lasagnetta di San Valentino

Girolle di sfoglia al sapore dell'orto

Mantecato di ricotta e mascarpone con sfoglina dolce e gambero rosa



PRIMI PIATTI

Raviolo Cupido

(Pomodorino, pesto leggero al basilico, Granelle di mandorle, Croccante di Speck)



SECONDO

Sovrapposto di Scaloppa farcita e tortino di patate



DOLCE

Profitteroles Cupido



Compreso Servizio, Coperto, Pane, Acqua, bibita o 2 calici di vino.

____________________

Menù bambini con Area Giochi ed Animazione 15€



Prosciutto e Mozzarella

Bruschette e zeppoline

Pennette al pomodoro

Cotoletta di pollo e patatine

Bibita.

____________________

FORMULA DI SAN VALENTINO



Pranzo o Cena completa 50€ a coppia

(N.b. Offerta Valida anche a pranzo)

Solo su prenotazione. Affrettati Posti limitati

____________________

Affrettati a bloccare l’offerta con la prenotazione!

Per info e Prenotazioni:

ENZO 3382142940 - LINO 3276926057



- Ampio parcheggio custodito

- Sala Interna climatizzata e Area Garden

- Area Giochi bimbi con Animazione

____________________

VILLA CAMPANA - Via Campana 234 Pozzuoli