Con i Cicloverdi Fiab Napoli alla manifestazione #rispettiamocinstrada

#Rispettiamocinstrada e' un’espressione che vuole sintetizzare la richiesta di rispetto tra le diverse categorie di utenti della strada, perché proprio la mancanza di rispetto – delle regole, delle persone e della vita – produce situazioni di pericolo trasformando le vie e le piazze delle città in teatri della strage quotidiana dovuta principalmente a chi guida il mezzo più forte, l’automobile, che ha ormai saturato tutti gli spazi.

E' per questo che è nata l'idea di una grande manifestazione nazionale per la sicurezza stradale, per portare il tema della strage quotidiana dei più fragili all’attenzione dell’agenda politica e dei mass media.

Domenica 23 febbraio 2020 partecipiamo in massa per manifestare nella Capitale e portare in piazza le istanze di centinaia di associazioni e migliaia di persone che ogni giorno si battono per veder garantito il diritto di poter attraversare la strada o pedalare senza rischiare di essere investiti e uccisi.

Fiab Napoli aderisce alla manifestazione.

Per raggiungere la capitale abbiamo ottenuto n. 20 posti per bici al seguito sui seguenti treni regionali:

Andata

Treno 12275 Napoli Centrale p. 6.37 – Roma Termini a. 9.24 (max 10 viaggiatori con bici a seguito)

Treno 12306 Napoli Centrale p. 8.30 – Roma Termini a. 11.24 (max 10 viaggiatori con bici a seguito)

Ritorno

Treno 12309 Roma Termini p. 16.36 – Napoli Centrale a. 19.23 (max 5 viaggiatori con bici a seguito)

Treno 12311 Roma Termini p. 17.36 – Napoli Centrale a. 20.43 (max 10 viaggiatori con bici a seguito)

Treno 12313 Roma Termini p. 18.36 – Napoli Centrale a. 21.23 (max 5 viaggiatori con bici a seguito)

Costo del biglietto di andata e ritorno € 25,30 oltre € 3,50 per il trasporto bici validità intera giornata.

Naturalmente per i partecipanti che dispongono di bici pieghevoli non vi sono limitazioni di posti.

I partecipanti che intendono usufruire di bici a seguito sui treni dovranno dare conferma mediante messaggio WAP al numero indicato ENTRO VENERDI 21 febbraio.

Info cell 3396795037

Di seguito ulteriori informazioni sullo svolgimento della manifestazzione:

Domenica 23 febbraio a Roma è la giornata di "Vialibera", ovvero ci sarà la chiusura alle auto di buona parte del centro storico della città. La nostra manifestazione si svolgerà all’interno dell’area interessata da Vialibera e nello specifico verrà occupato lo spazio di via dei Fori Imperiali che va dal Colosseo fino a largo Corrado Ricci. La Fiab avrà, come riferimento per tutte le associazioni in arrivo, il gadzebo di Fiab Ruotalibera Roma, che verrà sistemato a largo Corrado Ricci. Suggeriamo di ritrovarci tutti lì a partire alle ore 10,30, in modo da sostare in un’unica area e contraddistinguerci, con le nostre bici, dal resto dei partecipanti che – stando al numero delle associazioni che hanno dato l’adesione - dovrebbero essere numerosi. Si consiglia di indossare tutti gilet gialli e possibilmente il cartello di cui si allega il modello pdf e possibilmente per chi può una maschera bianca imbrattata di rosso, per dire basta all'EMERGENZA STRADALE e ai MORTI IN STRADA.

Inoltre, a fine manifestazione per chi vuole è possibile partecipare ad una visita guidata organizzara dall'associazione Ruota Libera con Walter De Dominicis conoscitore approfondito di storia dell'arte "Le fontane rinascimentali e barocche di Roma" un percorso che consente anche la visita e la conoscenza di ampia partedella città.