Riprese a porte aperte del videoclip "Lunanova" della Compagnia SoleLuna

In occasione della prossima uscita del loro nuovo brano, "Lunanova", la Compagnia SoleLuna, folk band napoletana con all'attivo esperienze all'estero, ha organizzato delle riprese a porte aperte del videoclip inerente.

Data l’affinità tematica del brano col mondo dell’infanzia, è sorto spontaneo il desiderio di ambientare parte del videoclip in un luogo come lo Spazio Comunale Piazza Forcella, tanto attento a questo aspetto quanto rilevante per la cultura e la condivisione sociale partenopea.

Di qui il progetto di offrire, insieme alle riprese, un evento gratuito e aperto alla collettività.



Durante l'evento, i partecipanti potranno:

- partecipare liberamente alle riprese del videoclip, dopo previa prenotazione via mail e

compilazione in loco di una liberatoria immagini;

- assistere ad una breve esibizione della band;

- interagire con domande e interviste.



Per rispettare l’ordine pubblico e la capienza di posti a sedere, i partecipanti verranno monitorati attraverso un meccanismo di prenotazione tramite nominativo, precedente alla data di riprese.



Si ringrazia l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli per la concessione dello spazio.



Per ulteriori informazioni: dechiara.salvatore@libero.it



Segui l'hashtag #lunanova

Evento Facebook:

https://facebook.com/events/s/lunanova-riprese-del-videoclip/1081446018875092/?ti=as



ALTRE INFORMAZIONI: Per questioni di sicurezza e limitatezza dei posti in sala, è necessario prenotarsi ENTRO IL 20 FEBBRAIO inviando il proprio NOME, COGNOME ed ETÀ con una mail a dechiara.salvatore@libero.it, inserendo come oggetto del messaggio PARTECIPAZIONE VIDEOCLIP LUNANOVA.

I partecipanti riceveranno in risposta, sempre tramite mail, un numero di prenotazione da ricordare una volta giunti alla struttura.

Si ricorda che i minori dovranno essere accompagnati da un adulto, il quale firmerà per loro la corrispondente liberatoria per le immagini.