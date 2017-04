50 anni senza Totò: al Rione Sanità un'opera dedicata al Principe della Risata

Nel 2017 ricorre il cinquantesimo anniversario della morte del Principe Antonio de Curtis, in are Totò e per l’occasione, la Fondazione di Comunità San Gennaro, la Regione Campania e la Fondazione Campania dei Festival organizzano una serie di eventi per ricordare l’artista nel suo amato Rione.

In particolare sabato 15 aprile alle ore 10.30 , l’On. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania e don Antonio Loffredo, parroco del rione Sanità, inaugurano a 50 anni esatti dalla morte del Principe Antonio de Curtis, la riqualificazione urbana di largo Vita, dove sarà inaugurato il monolite dedicato a Totò. L’immagine stilizzata di Totò, proposta dal maestro Giuseppe Desiato, indica la scelta di affidare a Totò il compito di fare da mediatore, di agevolare l’accesso e l’incontro con il visitatore, di invitarlo a entrare per conoscere il senso e alimentare il rispetto per i luoghi e per gli uomini e le donne che conrtraddistinguono il Rione Sanità.

La riqualificazione degli spazi esterni e le scelte sull’arredo urbano delle due piazze sono state predisposte dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli e condivise con i residenti del Rione in una sorta di progettazione partecipata.

L’inaugurazione sarà preceduta da un momento commemorativo, nel chiostro della basilica della Sanità, dedicato a Totò a 50 anni esatti dalla sua morte.