"Nati nella Musica": Rino Abbate al Teatro Bistrot "Capaco"

Grande serata di musica e spettacolo martedì sera, 12 marzo, al Teatro Bistrot "Capaco", ex Eliseo di Frattamaggiore. Il musicista Rino Abbate, figlio di Alfonsino e nipote del grande Mario Abbate, presenterà, affiancato dalla show girl Maria De Santis, il varietà "Nati nella Musica", che racconterà un pò la sua storia e presenterà il futuro imminente... Uno show realizzato anche grazie alla collaborazione di Enzo Gravagnola, Vincenzo Pernice e Massimo Manduca.

Ospiti della serata, condotta dal noto showman Mario Guida, saranno Fabrizio Ferri, Stefania Lay, Teresa Rocco, Cinzia Oscar, Antoine e tanti altri... Ci sarà inoltre il cabaret di Sasà Ferrara e una sfilata di over 50 presentata da Lidia De Maio. Le coreografie saranno di Susy De Francesco, la regia teatrale è di Salvatore De Maria, mentre la regia televisiva è affidata al regista Nilo Sciarrone.

"E' un piacere per me portare in scena la mia vita e quella della mia famiglia - dichiara Rino Abbate - scrivere questo spettacolo, prodotto dalla Zeus Record, per me è stato importante quanto emozionante, ho ripercorso - conclude il musicista - l'intera storia della mia famiglia e della mia infanzia". Le foto di scena, non potevano che essere del noto fotografo napoletano Michele Belvedere, fondatore di Belvedere Fotografi, sempre presente a manifestazioni che portano avanti la musica e la cultura napoletana.