Riflessioni per Napoli 2021: “Gestione rifiuti”

Si terrà a Napoli sabato 7 marzo alle 9.30, presso la Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, l’evento “Riflessioni per Napoli: Gestione dei rifiuti”. Il progetto, frutto di una collaborazione tra giovani attivisti napoletani, s’inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Riflessioni per Napoli 2021: 5 incontri in 5 mesi”. Un ciclo di incontri durante il quale si affronterannodiverse tematiche tra le qualirifiuti, mobilità, ambiente e gestione del turismo. L'obiettivo è costruire insieme ad esperti e cittadini dei tavoli di lavoro che nei mesi successi possa portare alla formulazione di proposte che aiutino a trovare delle soluzioni.

S’inizierà conla tematica della “Gestione rifiuti”, nota dolente della città partenopea e lo si farà con un dibattito al quale parteciperanno diversi ospiti tra cui Antimo Di Martino-Sustainability and enviromental advisor, Massimiliano Iervolino- già Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, un contributo video di Mariateresa Imparato- Presidente Legambiente Campania e Dario Monaco- collaboratore Arpa Campania. Interverrà anche Paola Masucci- Fondatrice del CSI Gaiola ONLUS, per raccontare la bellissima esperienza delCentro Studi Interdisciplinari Gaiola nata nel 2004.

Durante l’incontro saranno presentati un corto ed una mostra fotografica realizzati in giro per le periferie di Napoli a cura di Anna Pezzella e Lugi Aiello. «Viviamo tutti un desiderio di migliorare la nostra città- ha commentato Giuseppe Carullo, coordinatore territoriale del gruppo Movimenta Campania- l’unica cosa che possiamo fare è continuare a stare INSIEME e metterci insieme ad altri che come noi stanno vivendo questa condizione. Le sfide del mondo contemporaneo non sono facilmente risolvibili riciclando vecchi schemi, anche perché abbiamo visto a cosa hanno portato in questi ultimi anni. Per questo abbiamo deciso di dare vita a questo percorso: per costruire insieme una nuova visiona attorno alle battaglie su cui tante e tanti si stanno già mobilitando nella società, nell’attivismo spontaneo. Dobbiamo ripensare il futuro tracciando una strada di vera svolta- ha concluso - che possa essere seguita e condivisa anche da altri. Ci sono tantissime persone che fanno bene le cose che devono fare, il problema è che ognuno fa da sé.»

«È importante ravvivare riflessioni e pensieri critici nella nostra città- ha spiegato Anna Starita, promotrice dell’iniziativa 5 incontri in 5 mesi per le riflessioni su Napoli 2021- Quei pensieri che da troppo tempo mancano, perché una visione complessiva della città quasi non c'è più. Da qui la decisione di provare a costruire momenti nei quali discutere insieme di temi che riteniamo rilevanti per Napoli. Cinque appuntamenti che vogliono essere un punto di partenza per una riflessione ampia sulla città che immaginiamo per noi e le nuove generazioni. Il 7 marzo- ha concluso- parleremo di ambiente e emergenza rifiuti, uno dei grandi temi irrisolti della nostra città, sul quale è calato un silenzio assenso e sul quale vogliamo riaccendere i riflettori».

PROGRAMMA COMPLETO

9:30 - 09:45 Presentazione Progetto “Riflessioni per Napoli 2021: 5 incontri in 5 mesi”

9:45 - 10:15 Presentazione mostra fotografica e documentario in giro per le periferie di Napoli a cura di

Anna Pezzella e Lugi Aiello

10:15 - 11:15 Convegno intervengono i Relatori:

Antimo Di Martino -Sustainability and environmental advisor

Massimiliano Iervolino- già Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Mariateresa Imparato- Presidente Legambiente Campania (video)

Dario Monaco- Collaboratore Arpa Campania

11:15 - 11:45 Spazio alle Associazioni

11:45 - 12:15 Interventi e domande dei partecipanti

12:15 - 12:30 Riflessioni conclusive: Come ci lasciamo? Prossimi appuntamenti