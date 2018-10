Al Mav rivive l'eruzione del Vesuvio del 79 D.C./VIDEO

La ricostruzione del 79 d.c. che distrusse Pompei rivive al Mav di Ercolano. Il museo archeologico virtuale, in collaborazione con Scabec, ospiterà la ricostruzione e rievocazione delle lettere di Plinio il Giovane a Tacito, testimonianza unica e diretta dell'eruzione che distrusse Ercolano e Pompei: per l'occasione sarà inoltre possibile visitare il museo attraverso speciali percorsi guidati serali. Il racconto si configura come una cronaca avvincente, che porterà il pubblico indietro nel tempo, a quel 79 dopo Cristo, accompagnato da atmosfere visive e sonore che attireranno il visitatore all'interno di una realtà immersiva, frutto di un mix di teatralità ed effetti digitali. La narrazione del testo, parzialmente rivisitata, è affidata a Gianmatteo Matullo, archeologo, che da anni collabora con le Soprintendenze di Lazio e Campania e con l'Herculaneum Conservation Project.

Per ora, l'evento è previsto in due date: sabato 20 ore 20.00 e domenica 21 ore 18.30. La durata della visita è di 40 minuti, mentre serviranno 50 minuti per gustarsi lo spettacolo. L'Ingresso è di 5 Euro, gratuito per gli under 13.