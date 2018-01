Ricordando Pino Daniele: "I Still Love You" in via Partenope

il 4 gennaio 2018, seconda edizione per l'evento "Pino Daniele I Still Love You": sull'onda del successo della prima edizione, spinti e fortemente sostenuti da tutti coloro che hanno partecipato la prima volta e, soprattutto, da tutti coloro che avrebbero voluto ma non sono riusciti ad essere dei nostri.



La formula: un po' più di un flash mob, un po' meno di un concerto, per ricordare Pino Daniele, il giorno dell'anniversario della sua scomparsa, per cantare assieme le sue canzoni ancora una volta, per strada, in uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città, con un pianoforte in riva al mare, sotto le stelle, accompagnati dal pianista Danise #scugnizzodeljazz, che è in tour con il suo ultimo lavoro discografico, #Saravà.



Via Partenope, nei pressi dell'ingresso del Borgo Marinari (Castel dell'Ovo), inizio h. 21.30. Aperto a tutti, specialmente a chi continua ad amare Pino.