Riapre il Miseria & Nobiltà al Vomero: tanti nuovi piatti, bar e area relax

L'8 marzo riapre il leggendario Miseria & Nobiltà al Vomero, in via Giambattista Ruoppolo 125.

Il locale è stato ristrutturato e presenterà nuovi menu, nuovi piatti oltre all'Area Relax e al Bar.

"Abbiamo sognato - racconta il nuovo staff del locale -, amato, dimenticato persone, raccolto amici, appuntamenti, amori... ci abbiamo mangiato, bevuto, e giocato ... siamo passati tutti almeno una volta da qui, c'è chi è rimasto e chi se ne è andato, tutti conosciamo questo posto, leggenda e punto di ritrovo del Vomero per decenni, dal 2019 è stato rilevato da un gruppo di giovani, nostalgici e sognatori, con l'unica missione di riportare in auge il nome di questo posto, ridisegnando in chiave moderna ciò che era stato per i Vomeresi ed i Napoletani. Miseria & Nobiltà non è mai stato solo un nome qualsiasi, ma ha letteralmente accompagnato le giornate e le nottate del pubblico, riqualificando la cucina, la sala, l'aspetto e il focus aziendali oggi questo posto punta a riposizionarsi nel quartiere come punto di riferimento, riproponendo il concetto del full day opening, arricchendo la scelta e la qualità culinaria, di sale e di accoglienza, ridisegnando un'idea che è stata il punto di forza di questo posto".