Funimondo Urban Park: seconda stagione del Parco Acrobatico Urbano

Ancora pochi giorni e FUNIMONDO RIAPRE. L'appuntamento è per Sabato 11 Marzo: ad Agnano è già tutto pronto per ospitare la seconda stagione del nostro "Parco Acrobatico Urbano".

Di solito, questi parchi sono realizzati in luoghi remoti e difficilmente raggiungibili. FUNIMONDO è invece a due passi dal centro della città. Rispetto alla stagione precedente, FUNIMONDO si presenterà con piacevoli sorprese: un'area relax, un nuovo percorso ed una torre d'arrampicata, su più lati, di ben 8 metri d'altezza. Per il resto, FUNIMONDO è strutturato su 3 livelli, 6 percorsi, 60 passaggi. E per chi vuole vivere un'esperienza carica di adrenalina, FUNIMONDO fornisce tutto l'occorrente: caschetto, imbracatura e cuffiette monouso.

Prenotazione obbligatoria e da effettuarsi tramite la messaggistica della pagina Facebook Funimondo, indicando nome e cognome, giorno e orario, numero partecipanti ed un recapito telefonico. I giorni di apertura al pubblico sono il Sabato e la Domenica con i seguenti orari di partenza: 10---12---14---16. Dal Lunedì al Venerdì solo su prenotazione gruppi (anche composti da più sottogruppi) o feste per bambini con orari da definire in base alle proprie esigenze.

Adatto per bambini, adolescenti ed adulti, in base all'altezza ed all'età, esperti e simpaticissimi istruttori valuteranno i livelli appropriati. FUNIMONDO è dotato di parcheggio gratuito e zona ristorazione. Non è zona picnic: quindi non è possibile introdurre cibo e bevande dall'esterno.

FUNIMONDO si trova ad Agnano, alla Via Raffaele Ruggiero (zona Ippodromo). Per qualsiasi informazioni si può visitare il sito www.funimondo.it o contattare il numero 333 196 66 37.