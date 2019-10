A San Giorgio a Cremano serata di festa per la riapertura della Pizzeria dei Fratelli Salvo

Riapre la pizzeria dei Fratelli Salvo a San Giorgio a Cremano. L'appuntamento è per il prossimo martedì 15 ottobre a partire dalle ore 18.30 e sino alle ore 21.00 con musica, artisti di strada e naturalmente l’immancabile pizza per quella che si preannuncia come una vera e propria festa con i clienti e soprattutto per i clienti, punto di riferimento, questi ultimi, della storica attività dei maestri pizzaioli Francesco & Salvatore Salvo in Largo Arso.

E sarà davvero una festa, quando, a poco meno di tre settimane dalla riapertura della pizzeria, s’inaugureranno ufficialmente i nuovi locali ristrutturati e soprattutto si presenterà la vera novità targata Pizzeria Salvo, ossia la pizza senza glutine. L'appuntamento è nella storica sede vesuviana, sorella maggiore della recente sede di Riviera di Chiaia, dove i fratelli Salvatore e Francesco hanno fatto arrivare la loro passione e competenza.

"Vogliamo festeggiare la riapertura con la nostra clientela, quella di San Giorgio, dove abbiamo visto la nostra storia iniziare e dove, senza nulla togliere alla sede napoletana, abbiamo il nostro cuore", spiega entusiasta Salvatore Salvo: "Sono loro il cuore di tutto ciò che realizziamo ed è a loro, ai clienti affezionati ma anche a tutti coloro che vorranno venirci a trovare per la prima volta, che offriremo gratuitamente la nostra pizza, sia in segno di ringraziamento per la loro fedeltà alla nostra pizza sia per inaugurare la nostra pizzeria rinnovata. Dopo diversi mesi di studio sugli impasti, sulle farine e sui migliori topping da abbinare, abbiamo dedicato un’intera area al gluten free, con l’obiettivo di offrire, anche a chi ha intolleranze più o meno forti al glutine, una pizza che non abbia nulla da invidiare a quella tradizionale”.