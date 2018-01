Riapre lo storico Bar Centrale in Piazza Fuga

Riapre al suo posto, in Piazza Ferdinando Fuga 1, parte integrante della Stazione della Funicolare, lo storico BAR CENTRALE, in tutto il suo nuovo splendore "Quattro Punto Zero".

Per la presentazione alla stampa e agli addetti ai lavori, il 31 gennaio ci sarà un "happening a 5 sensi".

Tra le specialità del Bar Centrale: l’Espresso di Caffè Karalis Red by Kimbo, il Babà Arrostito di Zio Pietro (Parisi), la Scarpetta “Autorizzata”, le “Invenzioni” filogastronomiche del BarChef Salvatore Falco, le Tortine di Vincenzo Bellavia, il Negroni 4.0, il Cocktail al Caffè Kimbo, "Tammurriata nera" e "Il Caffè della Peppina".