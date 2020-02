Restart for me: appuntamento green a Scampia

Siete tutte e tutti invitati all’evento di Centroinsieme onlus!

Domenica 1 marzo, dalle 10:00 alle 13:00, ci incontreremo proprio nello spazio antistante la Vela Verde, quella che hanno iniziato a demolire. Vogliamo progettare e realizzare uno spazio urbano diverso: verde curato, spazio d’incontro e svago e perché no, magari pure un orto! Insomma, abbiamo tante idee e vogliamo ascoltare tutte e tutti!

La giornata vedrà un momento di progettazione partecipata con il contributo di coloro che vivono l’area, di associazioni quali Retake Napoli, Let’s Do It, N' Sea Yet, WWF Napoli, Greenpeace Gruppo Locale di Napoli, Primaurora. Avremo momenti di pulizia, recupero e sensibilizzazione e naturalmente una piacevole pausa-merenda Plastic Free.

Tutto sotto l’ombra e la protezione dei maestosi pini che “abbracciano” lo spazio. Per aiutarci nella buona riuscita dell’attività puoi portare con te: una borraccia per l’acqua, buste per la raccolta dei rifiuti, un paio di guanti e tanta voglia di stare insieme e di fare!