"Respirare sott’acqua - piccoli esercizi di sopravvivenza spirituale": reading sulla Fibrosi Polmonare

UNA SERATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA (IPF), SECONDO APPUNTAMENTO PER IL READING CHE STA GIRANDO L'ITALIA. UN RACCONTO SU COS'È E COME SI VIVE CON UNA DELLE MALATTIE RARE PIÙ DIFFUSE

IN ITALIA Reverb, con la collaborazione dell'associazione culturale Effetto Larsen e con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim, presenta il reading "Respirare sott'acqua - piccoli esercizi di sopravvivenza spirituale" sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica Secondo appuntamento della rassegna, in collaborazione anche con l'associazione pazienti "RespiRARE Campania Onlus": - ore 19.30 all'Hotel Principe - Salone dei Principi (via Toledo148) aperitivo di benvenuto e banchetto informativo a cura dell'associazione pazienti - ore 20.45 al Teatro Nuovo di Napoli, reading teatrale "Respirare sott'acqua - esercizi di sopravvivenza spirituale" a cura dell'associazione culturale Effetto Larsen, protagonista Matilde Facheris, testo di Lorenzo Piccolo e regia di Matteo Lanfranchi. Il reading teatrale, punta di diamante del progetto, nasce dalle testimonianze e informazioni raccolte attraverso interviste condotte a medici e pazienti ed è in programmazione nelle principali città italiane per dare un supporto alle diverse associazioni pazienti del territorio nazionale. Oltre a sensibilizzare sulle tematiche legate alla patologia, l'appuntamento è un'occasione per supportare economicamente le associazioni coinvolte, con offerte libere e donazioni. Il filo conduttore è il racconto di una persona sana che viene a contatto con la malattia dovendo svolgere un'indagine attraverso delle interviste: è un piccolo viaggio di scoperta e confronto, che la porta inevitabilmente a domandarsi qualcosa anche di sé. Ciò offre, a chi del pubblico non conosca l'IPF, una sponda sicura cui aggrapparsi, potendo immedesimarsi con la protagonista. A questa narrazione si alternano dei racconti "in prima persona", nati dalle testimonianze dirette, che danno conto delle sensazioni, delle immagini, dei momenti chiave di un percorso clinico così difficile, attraverso uno stile asciutto ma coinvolgente. I pazienti e familiari presenti nel pubblico hanno la possibilità di riconoscersi, di guardarsi, ma anche e soprattutto di ascoltare storie diverse dalla propria. Attraverso ricordi, sensazioni, paure, e perché no, qualche risata - frammenti di vita, in sintesi - la lettura racconta le storie di chi, tutti i giorni, respira sott'acqua.

L'evento è a ingresso gratuito con offerta libera non obbligatoria.

Tutti i fondi raccolti sono devoluti all'associazione pazienti "RespiRARE Campania Onlus".

Contatti: vocisottacqua.org - FB e Instagram: vocisottacqua - info@vocisottacqua.org

Per prenotazioni: 347 3770988 oppure registrarsi su vocisottacqua.org/napoli

L'associazione pazienti "RespiRARE Campania Onlus", nata a maggio 2016 con sede a Napoli, ha finalità propositive con lo scopo di aiutare a sostenere i pazienti affetti da IPF aiutando loro e i familiari ad uscire da una condizione di isolamento. L'obiettivo è stimolare le istituzioni, sensibilizzare le persone e promuovere la ricerca attraverso un percorso da condividere. L'associazione culturale Effetto Larsen nasce nel 2007 a Milano allo scopo di promuovere progetti di ricerca sui linguaggi performativi. In equilibrio tra teatro e performance, si muove tra palcoscenici e spazi urbani. Il lavoro della compagnia ha ottenuto premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, rappresentando anche l'Italia alla Biennale Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo nel 2009.