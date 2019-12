Residanza 2019: La finale nella Sala Assoli di Napoli

Lunedì 23 dicembre, alle ore 20:30, nella Sala Assoli di Napoli, andrà in scena la fase finale di Residanza – La casa della nuova coreografia, bando di ospitalità per coreografi under 35 proposto da Movimento Danza – Organismo di Promozione Nazionale.



Giunto ormai alla sua settima edizione, il bando nasce dalla consapevolezza che la promozione e la valorizzazione della ricerca artistica siano fondamentali per supportare la creatività e il ricambio generazionale.

Finalità principale è quella di ospitare, sostenere e diffondere le creazioni di giovani coreografi, performer e gruppi, favorendo la realizzazione di coreografie innovative ispirate alla contemporaneità e curandone la messa in scena.



Dopo la prima fase di scrematura e quella di residenza artistica, tre i finalisti selezionati che concorreranno al premio di 1500 euro.

Gli artisti si esibiranno sotto l’occhio attento di una giuria di esperti, quest’anno formata da: Massimiliano Craus, Giornalista Corriere del Mezzogiorno; Isabella Di Cola, Responsabile della programmazione danza per il circuito multidisciplinare della regione Lazio ATCL; Silvano Patacca, Direttore programmazione prosa e danza Fondazione Teatro di Pisa; Ezio Schiavulli, Coreografo e responsabile del Network Internazionale Danza Puglia; Franco Ungaro, Direttore Teatro San Domenico di Crema e dell’Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce.



La serata sarà presentata dalla critica e docente di danza Elisabetta Testa.