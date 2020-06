La Shazar Gallery di Napoli riapre con la mostra "Re_setting"

Venerdì 12 giugno dalle ore 14,30 la Shazar Gallery presenta Re_setting, la prima mostra che prende vita negli spazi di via P. Scura, per la riapertura dopo il lockdown da Covid.

Re_setting è l’evento che la galleria Shazar organizza per ricominciare, per guardare al futuro recuperando parte di ciò che è stato sospeso e rimandato. Gli otto artisti coinvolti, Giovanni Battimiello, Monica Biancardi, Simone Cametti, Saghar Daeiri, Rocco Dubbini, Lello Lopez, Anna Raimondo, Paola Risoli, propongono le opere che la galleria avrebbe dovuto esporre nelle fiere o nelle personali annullate durante questo periodo. Inoltre durante questi due mesi alcuni artisti hanno prodotto nuovi lavori come il video “Visor in a bottle” di Paola Risoli, o come la scultura di Simone Cametti, lavoro ripreso da una residenza a Mosca di qualche anno fa e prodotto oggi, un coltello, simbolo di una parte di realtà che deve essere recisa e/o eliminata; prodotti durante il periodo di quarantena anche i due piccoli lavori del progetto “Paesaggio morale” di Lello Lopez.

Giuseppe Compare della Shazar Gallery parla di questo nuovo inizio “Dopo gli eventi seguiti al 9 marzo al pari di tutte le gallerie italiane, ho dovuto annullare mostre, partecipazioni a fiere e rimodulare la programmazione attuale e futura. Parte di essa è stata spostata online su diverse piattaforme, modalità che continuerà ad essere in attivo perché ormai è parte integrante di un agire contemporaneo: tuttavia, ritengo come molti che l’arte abbia bisogno di essere vissuta e guardata da vicino, in modo particolare per quella che non è ancora perfettamente assimilata dal grande pubblico”

Re_setting sarà visitabile fino al 31 luglio dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. In ottemperanza alle nuove norme di distanziamento la galleria accoglierà solo due persone per volta, munite di mascherina, la prenotazione obbligatoria è possibile su tutti i canali ufficiali della Shazar Gallery.



Shazar Gallery

Tel. 081 1812 6773 www.shazargallery.com – info@shazargallery.com

Instagram: shazargallery – FB: shazargallery

